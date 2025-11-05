Fomento Deportivo aplasta a Diablos en Softbol

Con un potente ataque de 18 imparables, incluyendo 3 cuadrangulares, el equipo de Fomento Deportivo de Frontera labró una holgada ventaja de 18 carreras por 5 sobre Diablos, para sumar su sexto triunfo de la campaña en el Grupo "C" de la Liga de Softbol Enrique "Carrucha" Arizpe.

Al conjunto fronterense le bastaron 4 entradas y media para sentenciar el encuentro. En la primera entrada, Fomento Deportivo tomó la iniciativa en el score con un rally de 13 carreras que fue fabricado con una ofensiva de 11 hits, destacando jonrones de Elías Castillo y Gerardo de la Cerda.

La ofensiva continuó en la segunda tanda, en la que la ventaja fue remachada con una producción de 5 anotaciones. Iván Sánchez, José Garibay, Obed de la Riva y Félix Romero contribuyeron con anotaciones y Noé Ledezma se les unió con un cuadrangular que puso los cartones 18-0 y encaminó a Fomento Deportivo al triunfo.

Por su parte, los escarlatas hicieron la intentona en el cuarto episodio y alcanzaron a descontaron la diferencia en la pizarra con un rally de 5 carreras, el cual fue elaborado por José Luis Valdez, Carlos Reyes, Arturo Aranda, Jorge Ramírez y Kevin Aguilar.

En el centro del diamante, Gerardo Vázquez tuvo una dominante actuación y se agenció el éxito tras 5 innings de labor, a la vez que Andrés Ramírez cargó con la derrota.

Por su parte, José Garibay y Obed de la Riva batearon de 2-2 para comandar la artillería de Fomento Deportivo, seguidos por Eliud Auses, Marcos Briones y Elías Castillo quienes pegaron de 3-2; a su vez, José Luis Valdez fue el mejor toletero del conjunto escarlata al conectar de 2-2.