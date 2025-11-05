¿A qué hora es la semifinal México vs Países Bajos del Mundial sub-17 femenil?

La Selección Mexicana Sub-17 femenil se prepara para disputar las semifinales del Mundial de la categoría en Marruecos, donde enfrentará a Países Bajos este miércoles 5 de noviembre a la 1:00 de la tarde (hora de la Ciudad de México). El encuentro podrá seguirse en vivo a través de aztecadeportes.com, TUDN, Vix y FIFA.com.

El equipo dirigido por Kevin Gamero ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del torneo y llega con la confianza de haber derrotado previamente al conjunto europeo durante la fase de grupos. En aquel duelo, México se impuso por la mínima diferencia gracias a un golazo de Citlalli Reyes desde fuera del área, a solo tres minutos del final.

Aunque el reto será complicado, las mexicanas ya demostraron que pueden superar a las neerlandesas. En la otra semifinal se medirán Corea del Norte y Brasil, duelo programado también para el miércoles a las 9:30 de la mañana. Cabe destacar que las coreanas ya enfrentaron a México y a Países Bajos en la fase de grupos, con triunfos en ambos partidos, por lo que parten como una de las selecciones favoritas al título.

México busca escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol femenil y acercarse a una gloria mundial más, recordando las conquistas de las selecciones varoniles Sub-17 en Perú 2005 y México 2011.