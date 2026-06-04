Deportivo Bayer se mantiene invicto en la Liga Intermunicipal de Frontera

El Deportivo Bayer, Real Occi y Ángeles mantienen una cerrada competencia por el liderato en la categoría Primera "B" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Tras 9 jornadas disputadas, el equipo bávaro sigue invicto y ocupa el primer puesto con 7 juegos ganados y 2 empates para sumar 23 unidades; pero muy de cerca le sigue la escuadra de la colonia Occidental con 22 puntos, mientras que los angelinos cuentan con 20.

Estos tres equipos han dominado la parte inicial del torneo y mantienen una distancia considerable sobre el resto de los competidores. En el cuarto peldaño de la tabla aparece el Real Lauritos con 16 puntos, seguido por Deportivo Rosalva con 15 y Allende con 13, después aparece el Cruz Azul con 12, mientras que Santos y Felipe Pescador disputan el límite de la zona de calificación con 10 puntos.

Ya en la parte baja de la tabla, el Deportivo Elite cuenta con 9 unidades, dejando abajo al Maleco Sport y Sporting FC con apenas 3 unidades, mientras que el sotanero Deportivo Barrey solo ha rescatado un punto, con una igualada y 7 derrotas.

Por otro lado, en la puja por el título de goleo, Gerónimo González del Real Occi registra 16 dianas en su cuenta personal, secundado por Ramiro Campuzano quien ha firmado 15 tantos con el Real Lauritos, mientras que Antonio Rodríguez de Ángeles ha convertido en 13 ocasiones.