FIFA prohíbe botellas de agua en estadios para la Copa del Mundo 2026

ZÚRICH, Suiza — La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció una estricta restricción para la Copa del Mundo 2026, al prohibir que los aficionados ingresen con cualquier tipo de botellas de agua o contenedores de líquidos a los estadios oficiales del torneo que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

La determinación del máximo organismo rector del balompié mundial fue notificada de manera formal a los comités organizadores locales este viernes 5 de junio, de cara al arranque de la justa mundialista. La medida aplicará de forma homogénea en los 16 estadios seleccionados como sedes en las tres naciones norteamericanas.

De acuerdo con los lineamientos operativos de la FIFA, la restricción responde directamente a los compromisos y normativas de exclusividad con las corporaciones comerciales patrocinadoras del evento. El reglamento establece que únicamente se permitirá el consumo de bebidas que sean adquiridas de manera formal en los puntos de venta oficiales autorizados y distribuidos en el interior de los inmuebles deportivos.

"Por razones de seguridad y en cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales globales con nuestros socios patrocinadores, no se permitirá el acceso a los partidos de la Copa del Mundo con termos, envases plásticos o botellas de agua externas", detalló la circular técnica emitida por el comité de operaciones de la federación internacional.

Debate entre aficionados

La normativa ha comenzado a generar debate entre los grupos de aficionados, quienes han manifestado su preocupación en plataformas digitales debido a las altas temperaturas veraniegas que se pronostican para diversas sedes de la competencia, particularmente en ciudades del sur de los Estados Unidos y del territorio mexicano. Ante estos señalamientos, el organismo aseguró que las concesiones dentro de los estadios contarán con el abastecimiento suficiente para satisfacer la demanda de hidratación de los asistentes.

Seguridad en los accesos

Los cuerpos de seguridad y el personal de logística de cada estadio implementarán filtros de revisión rigurosos en los accesos perimetrales para asegurar el cumplimiento de esta directriz. El reglamento de la FIFA estipula que cualquier contenedor de líquido que sea detectado en las puertas de ingreso será confiscado de manera definitiva antes de permitir el acceso de los portadores de boletos a las tribunas.