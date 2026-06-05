Suecia y Japón piden a FIFA cambiar su sede de entrenamiento en Monterrey

MONTERREY, México — Las selecciones nacionales de Suecia y Japón solicitaron formalmente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) un cambio en sus sedes de entrenamiento asignadas para la Copa del Mundo de 2026, pidiendo trasladar sus prácticas a las instalaciones de El Barrial en lugar de utilizar el Estadio Universitario.

La petición de ambas delegaciones internacionales fue confirmada este viernes 5 de junio, de cara a los preparativos logísticos del torneo mundialista que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene a la capital del estado de Nuevo León como una de sus sedes oficiales.

De acuerdo con los reportes de la organización local, originalmente el comité organizador de la FIFA había asignado el Estadio Universitario, casa de los Tigres de la UANL, como el recinto oficial para los entrenamientos y la preparación física de los representativos de Suecia y Japón durante su estancia en la urbe regiomontana.

¿Qué argumentan Suecia y Japón sobre el cambio de sede?

Sin embargo, los cuerpos técnicos y directivos de las federaciones sueca y japonesa argumentaron que las instalaciones del centro de entrenamiento de El Barrial, propiedad del Club de Fútbol Monterrey y ubicado en el municipio de Santiago, ofrecen mejores condiciones de privacidad, tecnología deportiva y campos de césped natural que se adecúan de forma óptima a sus requerimientos de alta competencia.

El Barrial es reconocido a nivel nacional como uno de los complejos deportivos más modernos de la región, contando con múltiples canchas de medidas reglamentarias, áreas de gimnasio de última generación, zonas de recuperación médica y un entorno aislado que facilita la concentración de los futbolistas de cara a la justa internacional.

¿Qué sigue para la solicitud de cambio de sede?

El comité organizador de la FIFA en Monterrey se encuentra evaluando la viabilidad técnica y de seguridad de la propuesta para determinar si se concede la modificación en el calendario de sedes. De autorizarse el cambio, las prácticas de ambas escuadras asiática y europea se mudarían de San Nicolás de los Garza hacia la zona residencial de Santiago durante la fase de grupos del campeonato.