América de Jardine busca consolidarse tras tres victorias: Philadelphia espera

En el América saben que aún resta mucho camino para volver a ser un equipo que intimide. Y aunque en la interna no les sorprende que sumen tres victorias al hilo, tanto en Liga como en Concachampions, son conscientes de que están lejos de un conjunto protagonista.

"No diría felices, pero un poco más tranquilos, sobre todo porque tenemos un equipo jugando mejor, reencontrando sus formas naturales, la mayoría de los jugadores disponibles, porque también eso marca la diferencia. Nunca dudé que en algún momento íbamos a presentar una versión que, para mí, aún está lejos del top que podemos presentar", señaló André Jardine, previo al juego de vuelta ante el Philadelphia en Concachampions.

El técnico brasileño sabe de la exigencia que tiene el torneo de la Concacaf para el club. Al ser una cuenta pendiente con la directiva y la afición, no se puede permitir experimentar al entrar a una fase de matar o morir.

"Voy a conducir los dos torneos, obviamente que en Concachampions no hay tema de rotación, van a jugar los 11 que imagino mejor están para el partido. En liga, pues pensar más en las cargas y permita hacer algún tipo de rotación", declaró Jardine.

Por su parte, Rodrigo Dourado habló de lo que podría ser su siguiente duelo: el Inter de Miami de Lionel Messi.

"Sabemos que es un jugador muy grande, pero estamos enfocados en Philadelphia que será un partido muy difícil", declaró Dourado.

Las Águilas llegan al partido de Concachampions con el marcador a favor luego de salir con el 1-0 en la ida de los octavos de final.