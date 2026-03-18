Claudia Sheinbaum y FIFA analizan a México como posible sede para partidos de Irán en el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno mantiene conversaciones con la FIFA para evaluar la posibilidad de que el país sea sede de los partidos que la selección de Irán tenía programados en Estados Unidos durante el Mundial.

Durante una conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión aún está en análisis y dependerá de lo que determine el organismo rector del fútbol internacional. Subrayó que México mantiene relaciones diplomáticas con todas las naciones, por lo que se revisa la viabilidad de esta alternativa.

¿Qué motivó la decisión de Irán?

El planteamiento surge luego de que autoridades estadounidenses, encabezadas por el presidente Donald Trump, señalaran que no pueden garantizar la seguridad del equipo iraní, lo que impediría su traslado a ese país. Ante esta situación, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, indicó que su selección no viajaría a territorio estadounidense.

De acuerdo con lo expuesto, Irán tenía programados encuentros de fase de grupos contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en sedes ubicadas en Estados Unidos. Sin embargo, se analiza que dichos partidos puedan disputarse en ciudades mexicanas como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara.

Confirmación de negociaciones

Taj confirmó mediante un comunicado difundido en redes sociales que ya existen negociaciones con la FIFA para trasladar los encuentros a México. En ese mismo contexto, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, había puesto en duda la participación del equipo en el torneo debido a diversas acciones en contra de su país.

Este escenario ocurre en medio de un contexto internacional marcado por tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, con conflictos activos en Oriente Próximo. Paralelamente, el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, presentó su renuncia en desacuerdo con la ofensiva emprendida por su país y su aliado.