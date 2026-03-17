Renata Zarazúa pierde en Miami: no avanza en el torneo

La mexicana Renata Zarazúa no pudo entrar al cuadro principal del Abierto de Miami 2026, luego de perder por 3-6 y 4-6 ante Aliaksandra Sasnovich en la segunda ronda de clasificación para el WTA 1000.

En esta ocasión, Renata Zarazúa no pudo remontar, tal como lo hizo contra la italiana Martina Trevisan. Había llegado al torneo como séptima cabeza de serie de la clasificación.

Aunque la sembrada número 90 del ranking de la WTA terminó con un 73 por ciento en su primer servicio, no pudo remontar el partido sobre la cancha 2 del Abierto de Miami 2026. Se fue en blanco en servicios aces.

Por su parte, Aliaksandra Sasnovich finalizó con cinco servicios aces, cometió cinco dobles faltas y tuvo un 55 por ciento en su primer servicio.

En el primer partido de la ´qualy´, Renata Zarazúa derrotó a la italiana Martina Trevisan por 4-6, 6-3 y 6-3. De haber vencido a su rival de este martes, hubiera accedido al cuadro principal.

La tenista mexicana participó en dos ocasiones en el torneo. En 2021 llegó hasta segunda ronda y en 2025 perdió en su primer partido.