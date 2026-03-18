Son Heung-min llega a México: el duelo que sacudirá la Concachampions 2026

El futbol internacional está a punto de aterrizar en México con una de esas historias que parecen sacadas de un guion perfecto: una superestrella mundial enfrentando a uno de los clubes más históricos del país.

El protagonista es nada menos que Son Heung-min, quien ahora brilla con el LAFC y podría pisar territorio mexicano para medirse ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Un cruce que nadie esperaba... pero todos quieren ver

Cruz Azul vive un momento fuerte tanto en Liga MX como en el torneo continental, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del semestre.

Del otro lado aparece el LAFC, que no solo trae un proyecto sólido, sino también figuras de talla mundial como Son y el experimentado portero Hugo Lloris.

Este enfrentamiento no es cualquier serie: es el choque entre la tradición del futbol mexicano y el impacto global que empieza a tener la MLS.

Son Heung-min: de leyenda en Europa a fenómeno en América

Hablar de Son es hablar de historia reciente del futbol.

El delantero surcoreano no solo fue figura del Tottenham, sino que también se convirtió en uno de los jugadores asiáticos más influyentes de todos los tiempos, incluso ganando la Bota de Oro en la Premier League.

Ahora, su llegada al futbol de la Concacaf ha elevado el nivel mediático del torneo... y también las expectativas.

Su presencia ya ha causado furor en otros países de la región, donde aficionados han llenado hoteles y calles solo para verlo de cerca.

México no será la excepción.

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Un reencuentro especial con México

El duelo tiene un ingrediente extra: la relación especial de Son con México.

El jugador ha mostrado cariño hacia el país desde el Mundial de Rusia 2018 y ahora podría reencontrarse con la afición mexicana en un escenario completamente distinto: como rival de un grande de la Liga MX.

Además, su visita llega en un contexto clave, ya que será una antesala perfecta rumbo al Mundial 2026, donde México y Corea del Sur volverán a cruzarse.

Cruz Azul, ante una prueba de nivel mundial

Para Cruz Azul, este partido no solo representa avanzar en la Concachampions.

Es una oportunidad para demostrar que puede competir contra figuras de élite global. La Máquina, que ya ha sido protagonista internacional en múltiples ocasiones, buscará reafirmar su peso histórico en la región.

Pero enfrente tendrá a un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido en segundos.

Más que un partido: un espectáculo

Este posible enfrentamiento lo tiene todo:

Estrellas internacionales

Un club mexicano en gran momento

Rivalidad de ligas (Liga MX vs MLS)

Ambiente previo al Mundial 2026

No será solo futbol... será un espectáculo que podría marcar un antes y un después en la Concachampions.

Lo que está en juego

Más allá del pase a semifinales, este duelo simboliza algo mayor:

el crecimiento del futbol en la región y la llegada de figuras globales a torneos que antes parecían secundarios.

Y si algo es seguro, es esto:

cuando Son Heung-min pise México, todas las miradas estarán sobre él.