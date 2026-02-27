André-Pierre Gignac no jugará contra América por lesión en el tobillo

André-Pierre Gignac vive una auténtica pesadilla en las últimas semanas, ya que luego de haber experimentado su primera expulsión en la Liga MX, El Bombero recayó de su lesión en el tobillo y será baja para el América Vs Tigres de este sábado 28 de febrero; el francés tiene de hijo a la escuadra azulcrema.

A pocas horas de que Tigres realice su viaje de Monterrey a CDMX, el conjunto de la Sultana del Norte dio a conocer que André-Pierre Gignac no podrá estar disponible para este compromiso debido a una molestia en el tobillo izquierdo.

Así fue como el conjunto 8 veces campeón de la Liga MX dio el comunicado en sus redes sociales:

"Informamos a nuestra afición que @10APG se resintió de una molestia en el tobillo izquierdo, por lo que no realizará el viaje a Ciudad de México por prevención".

El partido entre América y Tigres se disputará este sábado 28 de febrero en punto de las 21:10 horas (tiempo del Centro de la CDMX) con el Estadio Ciudad de los Deportes como sede.

Siendo su tercera víctima favorita, por detrás de Pumas y Chivas, el enfrentamiento de Gignac ante América es sinónimo de goles para el delantero francés, quien suma 12 tantos frente a la escuadra azulcrema desde su llegada a la Liga MX.

De los 12 goles que ostenta Gignac contra América, 8 han sido en Fase Regular y 4 más de ellos en Liguilla, donde ya sabe lo que es levantar el título frente a las Águilas (Apertura 2016).

Por otro lado, los rumores indican que Gignac está viviendo su último torneo como futbolista profesional, por lo que esta sería la última vez que pudiera haberse medido ante las Águilas, a menos de que se encuentren en Liguilla a partir de los Cuartos de Final.