Delegación de Países Bajos visita Monterrey: Samuel García asegura seguridad

MONTERREY, NL 27-Feb-2026. - La delegación de Países Bajos recorrió algunos lugares de Monterrey, con miras al Mundial 2026, donde podrían jugar Dieciseisavos de Final.

Este viernes, la comitiva neerlandesa se reunió con Samuel García, gobernador de Nuevo León, además de Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, para hablar sobre temas de infraestructura y seguridad.

Los miembros de la delegación de Países Bajos también dieron un recorrido por el Parque Fundidora, donde se realizará el Fan Fest del Mundial, acompañados por Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey.

En entrevista, Hütt mencionó que habló con el personal de Países Bajos para aclarar que los incidentes delictivos de hace unos días en el País, no sucedieron en Nuevo León.

"Se les explicó que no hubo incidentes ni en Monterrey, ni en el estado de Nuevo León la semana pasada, estamos trabajando en todos los niveles de gobierno ordenadamente y les vamos a garantizar una muy buena experiencia", comentó.

Este sábado, la delegación de Países Bajos estará en el Estadio Monterrey para presenciar el encuentro entre Rayados y Cruz Azul, además de intercambiar jerseys con la directiva regiomontana.