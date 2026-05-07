Potros de la colonia Tecnológico avanzan a semifinales en Coahuila

Tras finalizar el calendario regular como el Club con mejor desempeño, los Potros de la colonia Tecnológico encararán con etiqueta de favorito las semifinales de la Temporada Juvenil 2026 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

En la categoría U-14, los corceles ocuparon el primer puesto de la tabla con 8 juegos ganados, sin derrota y una producción de 16 puntos, mismo récord que ostentaron en la categoría U-18, mientras que en U-16 la escuadra guinda sumó 6 victorias, un empate y una derrota, ocupando la segunda posición de la categoría con 13 unidades.

Con todo esto, el Club Potros logró sumar un total de 45 puntos que le valieron el título al equipo con mejor desempeño dentro del circuito norteño, seguido por Venados de Piedras Negras a una considerable distancia, con 38 unidades, mientras que Dragones sumó 37 y Vaqueros de Acuña hizo 34.

De esta manera, la ronda semifinal de la Temporada Juvenil 2026 iniciará este sábado en el emparrillado del Club Armadillos de Nueva Rosita, donde el Club Potros disputará el pase al juego de campeonato en la categoría Sub-16, ante Dragones de Piedras Negras. Dentro de la misma cartelera, los "lanzallamas" enfrentarán a Venados y Vaqueros, en U-14 y U-18 respectivamente.

Posteriormente, el domingo en el campo de Venados de Piedras Negras, los invictos corceles jugarán ante el Club Águilas por el pase a la final de la categoría U-14, mientras que en U-18 enfrentarán a los astados. En el mismo escenario, Venados y Vaqueros buscarán convertirse en el segundo finalista de la división U-16.