Liga de Béisbol Prendamos: Ángeles completa limpia sobre Cachorros

Ángeles sufrió más de lo esperado, pero alcanzó a apuntarse doble victoria ante Cachorros en uno de los encuentros más parejos que registró la serie 9 de la Liga de Béisbol "Prendamos" Monclova, el pasado domingo.

La novena angelina se impuso por la mínima diferencia de 4-3 en el primer duelo de la cartelera que se escenificó en el campo 2 y ½ del Deportivo AHMSA, donde Santiago Sánchez salió victorioso en el duelo de pitcheo ante Néstor Flores.

Ya en la segunda confrontación, los Ángeles contaron con 3 cuadrangulares para fraguar otro apretado triunfo por pizarra de 7-6, con la cual completaron la limpia sobre Cachorros.

Los Cubs se adelantaron en la parte alta del primer rollo con un rally de 4 carreras a cargo de Eldrik Aguilera, Néstor Flores, Gustavo Jasso y Rafael Esparza, mientras que los angelinos descontaron con solitaria anotación de Ghandi Estrada en el fondo de la inicial.

Para la segunda tanda, los Ángeles emparejaron los cartones con triple producción que incluyó un jonrón de Angel Reyes, quien volvió a sacar la esférica del diamante en la cuarta entrada para darle la vuelta a los cartones 4-5.

Para el quinto episodio, Néstor Flores dio la cara por Cachorros con una anotación que niveló momentáneamente los cartones, mientras que en el fondo de la misma tanda, los angelinos retomaron la ventaja por 5-7 con jonrón solitario de César Castillo y anotación de Edgar Valdez, en tanto que Gustavo Jasso timbró en la sexta para acercar a los Cachorros y sellar el score final.

La victoria fue para el lanzador Roberto Poot, quien lanzó todo el trayecto, a la vez que Axel Lozada cargó con la derrota.