Disputa durante partido de fútbol municipal

A unas cuantas semanas de que la dirección municipal de Deportes y directivos de Ligas anunciaran nuevas sanciones para prevenir y castigar la violencia en el fútbol monclovense, este fin de semana volvió a registrarse otra riña durante un partido de la Liga Municipal de Fútbol.

La suspensión de actividades que paralizó durante una semana la actividad del balompié en espacios deportivos del municipio, el pasado mes de agosto, no sirvió de nada y era cuestión de tiempo para que los violentos volvieran a manchar el balón.

El partido del Torneo de Copa correspondiente a la categoría Premier, entre Real Colo Colo y Potros del Río, terminó con un bochornoso pleito en la pequeña tribuna de la cancha de la colonia 21 de marzo, donde mujeres intercambiaron golpes e insultos, y hasta una de las rijosas cayó de la grada al piso. Algunos jugadores tuvieron que intervenir para separar a las pleitistas y calmar los ánimos.

Personas que estuvieron presentes en el juego señalaron que una familiar del árbitro en turno encaró a la porra para defender al nazareno de los insultos y agresivos reclamos que recibió durante las acciones del partido. Esto derivó en la gresca que quedó registrada en un video que fue publicado en redes sociales.

A mediados de agosto, dos broncas de gran magnitud sacudieron el fútbol local. En ambos incidentes salió a relucir la participación de padres de familia y porristas. Esto llevó a la dirección municipal de Deportes a suspender las ligas durante una semana y convocar a los dirigentes a proponer medidas severas para prevenir estos actos.

Pasó poco más de un mes para que se registrara una nueva bronca en un campo municipal de fútbol, lo que evidenció que la violencia aún dista mucho de ser erradicada y que las acciones de las autoridades no han sido lo suficientemente severas para contener a las personas agresivas que se dan cita como porristas en los campos de fútbol.