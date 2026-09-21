Copa Edad de Oro CONADE 2026: Monclova clasifica al Nacional de Fútbol

La Selección de la Liga Master-Oro-Platino hizo valer la localía y selló su boleto al Campeonato Nacional de Fútbol de categoría 60 y más, luego de conquistar la Copa Edad de Oro CONADE 2026, celebrada el pasado fin de semana en la Unidad Deportiva Municipal, con la participación de diferentes delegaciones del estado.

El combinado monclovense dominó la eliminatoria estatal y ahora apunta sus baterías hacia el desafío nacional, donde representará a Coahuila a mediados de octubre en la capital del país, tras completar una gran actuación en el certamen.

En su presentación, la escuadra local goleó 8-0 a la selección del municipio de Escobedo, con Faustino Ibarra como figura ofensiva al firmar seis anotaciones, mientras Jesús Briseño y Ramón Silva aportaron un gol. Posteriormente, empató 1-1 con Piedras Negras y avanzó a la final tras imponerse ante los fronterizos en la tanda de penaltis.

Ya en la disputa por el campeonato, la Selección de la Liga Master-Oro-Platino derrotó 2-0 a Saltillo, con tantos de Faustino Ibarra y Miguel Saldaña, resultado que le permitió levantar la Copa Edad de Oro CONADE 2026 y asegurar su presencia en el próximo Campeonato Nacional.