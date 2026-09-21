Mets AHMSA se lleva dos victorias ante Tigres del Oriente en Monclova

Mets sacó el látigo para domar a Tigres del Oriente y salió del Deportivo AHMSA con dos victorias en el bolsillo, al enfrentarse durante la novena fecha de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

En el primer desafío del doble cartel dominical, Abraham Alfaro bateó de 2-2 y aportó tres anotaciones, Daniel Hernández conectó de 3-2 con una tercia de rayitas pintadas, y juntos lideraron la victoria por pizarra de 10-8.

Un rally de cuatro anotaciones en la tercera entrada y otro de tres en la sexta le valieron a los Mets para soportar la ventaja, la cual fue complementada con sólida serpentina de Sergio Acevedo, quien se anotó el triunfo en duelo ante Alejandro Morales.

Posteriormente, los Mets fraguaron la segunda victoria de la tarde a base de jonrones, imponiéndose con pizarra de 11-8 para consumar la limpia sobre los felinos orientales.

Irving Alejo, Raúl Rodríguez y Sergio Acevedo pegaron un cuadrangular, mientras que Pedro Delgado conectó dos vuelacercas para comandar la artillería metropolitana; por su parte, el relevista Daniel Hernández salió airoso en el montículo, en tanto que la derrota fue para Martín Molina.