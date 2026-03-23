Angeles se corona campeonas en la Liga de Softbol Femenil: Xochipilli

La escuadra de Angeles mostró coraje y temple al remontar la final y adjudicarse el campeonato de la Liga de Softbol Femenil del Parque Xochipilli. Las Mitoteras no pudieron contener la reacción de las angelinas, que tras caer en el primero de la serie, gestaron una épica voltereta para coronarse en la Temporada 2026.

En el tercero y definitivo de la serie final, disputado el pasado domingo en el diamante del Parque 2, el equipo de Angeles se proclamó campeón con una dramática victoria en extrainnings por pizarra de 8 carreras a 7, la cual fue soportada por Fernanda Gallegos y Carolina Martínez con un par de timbres en la parte alta de la octava entrada, y por Vivian Pérez lanzando toda la ruta.

Las angelinas se adelantaron en el primer rollo con triple producido por Claudia García, Fernanda Gallegos y Carolina Martínez; después, Antonela Maldonado y Gallegos sumaron 2 rayitas más en la tercera tanda, mientras que Vivian Juárez timbró en la parte alta de la quinta para tomar una ventaja de 6-4.

En el fondo del quinto capítulo, Juany García llegó al pentágono con una carrera que acercó a las Mitoteras y avivó la esperanza del empate. Posteriormente, Abril Guerrero apareció de forma oportuna en la séptima entrada y timbró para nivelar los cartones 7-7, mandando el encuentro a los innings extra.

En un cierre dramático por demás, el conjunto de Angeles volvió a ponerse al frente en la apertura del octavo capítulo, y esta vez la ventaja fue definitiva. Fernanda Gallegos y Carolina Martínez hicieron un par de anotaciones determinantes para encaminar a las angelinas al triunfo.

Ya en el cierre de la misma tanda, Mía López consiguió una anotación para acercar a las Mitoteras, pero tras esto, la lanzadora Vivian Pérez se fajó, no permitió más daño y sacó los 3 outs para firmar la coronación de las angelinas. En la serpentinera, Pérez se apuntó el acierto y Juany García cargó con la derrota, mientras que Fernanda Gallegos lideró el ataque ganador al pegar de 4-2 y aportar 3 carreras a la causa.