Cefor Pachuca vence 3-0 a Deportivo Primos en la tercera jornada

Combinando un ataque certero y una defensiva impasable, los Tuzos sumaron 3 puntos más en la categoría Cascarón al vencer al Deportivo Primos con un contundente 3-0, en el duelo de este fin de semana correspondiente a la tercera jornada. La escuadra tuzo tomó el control del balón desde los primeros minutos y acechó la portería contraria en busca del gol de la ventaja. Este llegó antes del descanso por medio de Emiliano de Luna, quien definió una gran jugada. Por otro lado, Luis Hernández se convirtió en la figura del partido en el complemento al marcar dos goles que sentenciaron la victoria sobre un Deportivo que no logró reaccionar.

En un encuentro de la categoría Cascarón, el Cefor Pachuca ratificó su buen inicio de torneo al conseguir una victoria abrumadora de 9-0 sobre el Deportivo Primos, en el partido disputado en la cancha del Parque Xochipilli 1. El equipo pachuqueño contó con una dupla contundente conformada por Braulio Gaona e Israel Muza, quienes anotaron hat-tricks para ampliar la ventaja. Además, Gael Londoño, Ibrahim Aguirre y Keylor Cuéllar se sumaron a la causa de los Tuzos con un gol cada uno para aumentar la diferencia sobre el Deportivo Primos.