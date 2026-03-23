Donovan Carrillo vuelve al hielo: cuándo y dónde ver su participación en el Mundial de Patinaje Artístico 2026

El hielo está listo, los reflectores encendidos y México vuelve a tener los ojos puestos en una de sus figuras más inspiradoras: Donovan Carrillo. El patinador artístico mexicano regresa a la escena internacional en el Mundial de Patinaje Artístico 2026, un evento que promete emociones, talento y una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

En este Mundial de Patinaje Artístico 2026, Carrillo vuelve a la pista con el objetivo de mejorar su rendimiento y seguir consolidándose a nivel internacional.

Llega además en buen momento, luego de lograr una actuación sólida recientemente, donde consiguió uno de sus mejores programas de la temporada y terminó en el puesto 22, igualando su rendimiento competitivo frente a rivales de alto nivel.

¿Dónde ver su participación EN VIVO?

Para quienes no quieren perderse ni un segundo de su actuación, la transmisión estará disponible a través de plataformas digitales y televisión deportiva, manteniendo la cobertura habitual de este tipo de eventos internacionales.

Aunque los detalles específicos pueden variar según la región, este tipo de competencias suelen emitirse en servicios de streaming y canales deportivos especializados, como ha ocurrido en eventos recientes del patinador mexicano.

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Más que una competencia, un símbolo

Más allá de los resultados, Donovan Carrillo representa algo más grande: la posibilidad de soñar en grande sin importar las condiciones.

Cada salto, cada giro y cada rutina son parte de una historia que sigue inspirando a miles de jóvenes en México y América Latina. Su presencia en el Mundial no solo es una participación deportiva, sino un recordatorio de que los límites están para romperse.