Tomateras vencen a Twins: Antonella Maldonado brilla en la final

Antonella Maldonado bateó de 4-4 con dos producidas, Abril Guerrero detonó un jonrón de 2 carreras y Paula Gómez trabajó toda la ruta, para acercar al trono a las Tomateras tras vencer a Twins por pizarra de 6-3, en el primer compromiso de la serie por el título.

Zaida Sánchez fue impulsada por Reyna Chávez para timbrar la carrera de la quiniela y poner al frente a las Tomateras, en la apertura del segundo capítulo; después, Guerrero hizo un jonrón de campo, con Maldonado en los senderos, para ampliar la diferencia 3-0 en el tercer rollo.

Las mellizas hicieron daño hasta la quinta entrada, en la que Diana Cano y Perla Godina timbraron para recortar la distancia momentáneamente; sin embargo, las Tomateras volvieron a despegarse en la sexta con un par de timbres. Chávez se embazó con imparable y Yolanda Garza hizo lo propio tras un error de la antesalista Arely Guerrero, luego ambas fueron empujadas por Antonella Maldonado quien conectó sendo triplete, poniendo los cartones 5-2.

Ya en el cierre de la sexta, Vivián Juárez anotó la tercera y última para la cuenta de las Twins, mientras que Claudia Medellín llegó al pentágono en el séptimo rollo, remolcada por Zaida Sánchez, remachando la ventaja de las Tomateras.

En el círculo de pitcheo, Paula Gómez se mantuvo 7 innings con 3 carreras y 7 imparables permitidos, anotándose el acierto ante Perla Godina quien también recorrió todo el trayecto. La final continuará el próximo domingo en el parque Jorge Luis "Zurdo" Vielma, donde un triunfo de las Tomateras les otorgaría el campeonato, mientras que de ganar Twins, la serie se extendería a un tercer y decisivo encuentro.