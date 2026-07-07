Fallece Víctor Favela López, figura del béisbol en Monclova

Ayer, el béisbol mexicano se pintó de luto. Víctor Favela López, hombre de béisbol de tiempo completo, falleció este martes dejando una profunda huella en Acereros de Monclova y otras organizaciones de Liga Mexicana, en las que se desempeñó como pelotero, manager, scout y directivo.

Nacido en Mocorito, Sinaloa, en julio de 1947, Favela tomó el bat desde niño y logró forjar una destacada carrera de 51 años, hasta su retiro en 2016. Debutó como profesional con los Charros de Jalisco en la década de los sesentas, y después recorrió plazas históricas como Saltillo, Puebla, Orizaba, Yucatán, Chihuahua y Monclova, entre otras.

"El Club Acereros de Monclova lamenta profundamente el fallecimiento de Víctor Andrés Favela López, quien fuera manager, asesor deportivo y gerente general del club en distintas etapas. Extendemos nuestras más sinceras condolencias para todos sus seres queridos. Descanse en paz", expresó la oficina de la organización monclovense en un comunicado emitido en redes sociales.

Después de colgar el guante y los spikes, Víctor Favela siguió trabajando para el béisbol como directivo, con la misma pasión que mostró en los diamantes. Fue director de scouteo en México para los Bravos de Atlanta, coordinó ligas de desarrollo y encabezó proyectos de formación en Saltillo y Culiacán. A Monclova regresó como gerente deportivo entre 2004 y 2011, ayudando a fortalecer la estructura de la organización. Más tarde también aportó su experiencia con Vaqueros Laguna y en una tercera etapa con Saraperos, siempre sembrando talento y disciplina.

Fue en abril de 2016 cuando anunció su retiro definitivo tras 51 años de una destacada y ejemplar carrera profesional.