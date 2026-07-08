Javier Aguirre rechaza oferta millonaria de Arabia Saudita: ¿se retira?

CIUDAD DE MÉXICO.- El experimentado director técnico mexicano, Javier Aguirre, sacudió el entorno del fútbol internacional al rechazar una millonaria oferta económica proveniente de la Liga Profesional de Arabia Saudita. El estratega azteca ha tomado la firme determinación de priorizar su estabilidad personal y familiar por encima de los atractivos incentivos financieros del Medio Oriente, abriendo de forma oficial la posibilidad de un retiro definitivo tras consolidar una impecable trayectoria de más de 30 años de carrera en los banquillos más exigentes del mundo.

¿Qué motivó la decisión de Aguirre?

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del timonel, la propuesta formal contemplaba un contrato de largo plazo con uno de los clubes más influyentes de la región árabe, el cual buscaba sumar la vasta experiencia del mexicano para apuntalar su proyecto deportivo e institucional. Sin embargo, el apodado "Vasco" externó a sus colaboradores más cercanos que el desgaste físico y mental acumulado tras décadas de alta competencia en ligas del calibre de España, México, Japón y Egipto le invitan a cerrar este ciclo profesional con la frente en alto y en plenitud de condiciones.

La trayectoria de Javier Aguirre

La trayectoria de Javier Aguirre se consagra como una de las más prolíficas e históricas para cualquier director técnico nacido en el territorio nacional, habiendo dirigido en múltiples Copas del Mundo y salvado de los puestos de descenso a emblemáticas escuadras del balompié europeo. Las muestras de respeto y admiración por parte de colegas, futbolistas profesionales y directivos de la federación de fútbol no se hicieron esperar, reconociendo su legado como un pilar fundamental en la profesionalización y exportación del talento táctico mexicano hacia las vitrinas más prestigiosas del deporte global.