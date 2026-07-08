Suiza elimina a Colombia en penales y avanza a cuartos de final

BOGOTÁ, Colombia.- La Selección de Suiza aseguró su histórico pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar en una dramática tanda de penaltis al representativo de Colombia, luego de empatar de forma intensa durante los noventa minutos reglamentarios y los tiempos extra. El conjunto europeo demostró una notable templanza desde los once pasos para silenciar el clamor de la afición cafetalera y avanzar de ronda en la justa mundialista, donde ahora se medirán frente a la Selección de Argentina liderada por Lionel Messi.

El partido decisivo entre Suiza y Colombia

El encuentro definitivo estuvo marcado por un planteamiento táctico sumamente cerrado, donde los atacantes colombianos buscaron romper la sólida línea defensiva suiza mediante transiciones rápidas y desbordes por las bandas que mantuvieron en alerta constante al guardameta del conjunto helvético. Pese a las constantes aproximaciones del cuadro sudamericano y el incesante aliento de sus seguidores en las gradas, la falta de contundencia y la destacada actuación del arquero rival impidieron que el marcador se rompiera, forzando la definición por la vía de los tiros penaltis.

Tanda de penales y el futuro de Suiza

En la instancia definitiva, la puntería y la concentración jugaron a favor del plantel europeo, que concretó sus cobros de manera perfecta, mientras que los cobradores de la escuadra tricolor erraron disparos clave que sepultaron por completo las aspiraciones mundialistas de una de las plantillas más queridas de la competición internacional. El representativo de Suiza rompió filas de inmediato para trasladarse a su sede de recuperación, enfocados en preparar el riguroso esquema que utilizarán para intentar frenar el poderío de la Albiceleste el próximo fin de semana.