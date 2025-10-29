Jonathan Orozco es detenido en Torreón por un pendiente legal de hace dos años

El exguardameta mexicano Jonathan Orozco fue aprehendido este martes en Torreón debido a un problema legal pendiente relacionado con un accidente vial ocurrido hace dos años en la misma ciudad. La detención se produjo mientras Orozco participaba en una reliquia de San Judas Tadeo, donde fue localizado por las autoridades.

Según información cercana al caso, en el momento del accidente Orozco no contaba con seguro, lo que derivó en una demanda por parte de la persona afectada, quien no retiró la denuncia hasta recibir una compensación. Tras su detención, el exportero pasó la noche bajo resguardo, a la espera de resolver su situación legal.

Se informó que Orozco deberá cubrir aproximadamente 300 mil pesos o llegar a un acuerdo con la parte afectada para recuperar su libertad. Finalmente, el exguardameta salió del Cereso de Torreón alrededor de las 13:00 horas del miércoles.

Recordado por su paso en Monterrey y Santos Laguna, Jonathan Orozco fue campeón de Liga MX y uno de los referentes en la portería mexicana durante más de una década. Actualmente se encuentra retirado, pero su carrera sigue siendo motivo de reconocimiento entre aficionados del fútbol mexicano.