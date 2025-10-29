Vinicius pide perdón a la afición del Real Madrid por su reacción en el Clásico, pero omite a Xabi Alonso

Dos días después del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, Vinicius Jr. rompió el silencio. El jugador brasileño utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por su actitud durante el partido, cuando mostró evidente molestia al ser sustituido al minuto 72 por decisión del entrenador Xabi Alonso.

La escena —llena de gestos de inconformidad y aspavientos— generó polémica entre los aficionados, los medios de comunicación y el propio cuerpo técnico del Real Madrid. En medio de los comentarios sobre un posible malestar interno, el mensaje de Vinicius parece buscar calmar la situación, aunque también dejó un detalle que no pasó desapercibido.

En su comunicado, el delantero escribió:

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”.

El brasileño explicó que su comportamiento se debió a su deseo de competir y ganar:

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

Sin embargo, Vinicius evitó mencionar a Xabi Alonso o al cuerpo técnico, una omisión que ha generado nuevas especulaciones sobre su relación con el entrenador. Pese a su tono conciliador, el silencio respecto al banquillo merengue sugiere que las tensiones podrían no estar completamente resueltas.

El incidente podría representar un punto de inflexión en la convivencia interna del equipo. Aunque Vinicius sigue siendo una pieza fundamental del Real Madrid, su manejo emocional y su vínculo con el entrenador serán factores clave en las próximas jornadas.