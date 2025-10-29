México hace historia y avanza a cuartos del Mundial Femenil Sub 17

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 continúa dejando huella en el Mundial tras asegurar su pase a los cuartos de final con una victoria por 1-0 sobre Paraguay. El equipo nacional mostró solidez y carácter en un partido que controló de principio a fin, alcanzando así una clasificación histórica.

El encuentro comenzó con dominio tricolor, y al minuto 17 Berenice Ibarra abrió el marcador con un certero remate tras un tiro de esquina. Desde ese momento, México impuso su ritmo en la primera mitad y supo mantener la ventaja pese a la presión paraguaya en los minutos finales.

La guardameta Valentina Murrieta fue figura al evitar el empate con intervenciones clave, especialmente en un mano a mano contra Claudia Martínez a cinco minutos del final. Con esta actuación, México consigue apenas su segunda victoria en un partido de eliminación directa en la historia del torneo, recordando la campaña de 2018 cuando el equipo llegó hasta la final.

El próximo reto será frente a Italia, una selección que llega en gran forma tras superar su grupo con tres triunfos y golear 4-0 a Nigeria en octavos. El duelo se disputará el domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas, con transmisión en vivo por TUDN, ViX y FIFA+.

México buscará seguir haciendo historia y avanzar entre las cuatro mejores del mundo.