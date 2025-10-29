Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico y permanece en terapia intensiva

La lucha libre mexicana atraviesa momentos de preocupación luego de confirmarse que Blue Demon Jr., una de las figuras más reconocidas del cuadrilátero, sufrió un accidente automovilístico durante la madrugada de este lunes en la Ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del luchador, el hijo del legendario Blue Demon fue trasladado de emergencia a un hospital, donde actualmente permanece en terapia intensiva, aunque se reporta estable y fuera de peligro.

“Durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva, recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios”, se lee en el mensaje firmado por su familia.

Los allegados del enmascarado señalaron que en las próximas horas ofrecerán más información sobre su evolución, al tiempo que agradecieron las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores.

La noticia provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde miles de aficionados expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación para el luchador de 59 años, una de las leyendas vivientes del pancracio mexicano.