FBI revela detenciones en la NBA por manipulación de partidos

l FBI destapó un escándalo de apuestas ilegales en la NBA que llevó a la detención de figuras clave, incluyendo al entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, el escolta de Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador y asistente Damon Jones.

La acusación principal es que Rozier y otros cómplices proporcionaron información privilegiada sobre jugadores y el rendimiento de los equipos a apostadores, lo que generó "importantes ganancias" en apuestas contra la NBA.

Detenidos y Esquemas de Apuestas

Las detenciones de Billups, Rozier, y Jones se hicieron públicas, aunque los cargos específicos contra cada uno aún no han sido revelados completamente:

Terry Rozier (Escolta de Miami Heat): El FBI lo acusa de dar información confidencial a apostadores deportivos. Un caso clave fue el partido Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans el 23 de marzo de 2023.

Rozier, entonces en Charlotte, habría informado a un cómplice que planeaba abandonar el juego por una lesión después de solo nueve minutos.

Los apostadores usaron esta información para apostar más de $200,000 dólares contra las estadísticas de Rozier. Cuando salió por una supuesta lesión en un pie, las apuestas resultaron en "decenas de miles de dólares en ganancias".

Damon Jones (Exjugador y Entrenador Asistente): Se le acusa de usar información sobre lesiones de estrellas para el beneficio de los apostadores.

En el partido Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers el 9 de febrero de 2023, Jones, entonces entrenador asistente "no oficial" de los Lakers, supuestamente envió un mensaje de texto sobre la baja de un jugador clave antes de que la noticia fuera oficial: "¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que se sepa la información! (Jugador 3) está fuera esta noche".

Chauncey Billups (Entrenador Jefe de Portland Trail Blazers): Aunque la acusación formal lo vinculó a un esquema de "tanqueo" o manipulación de partidos (por dejar fuera a titulares como Damian Lillard en un partido contra los Bulls), su arresto del jueves estaría relacionado con un plan separado de partidas de póker amañadas con apoyo mafioso.

El escándalo subraya la preocupación por la integridad deportiva en la liga, ya que el FBI alega que estas figuras utilizaron su posición en la NBA para manipular resultados y estadísticas en beneficio de redes de apuestas ilegales.