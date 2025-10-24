La Selección Mexicana Femenil vence a Nueva Zelanda en partido amistoso

La Selección Mexicana Femenil inició con el pie derecho su serie de partidos amistosos internacionales al imponerse por la mínima diferencia, 1-0, a su similar de Nueva Zelanda. El triunfo, conseguido en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, llevó un nombre propio como protagonista: Aaliyah Farmer, la defensora de Tigres Femenil que anotó el único tanto del encuentro.

El gol de la victoria llegó tempranamente, al minuto 9, capitalizando la presión alta ejercida por el equipo tricolor. Tras un tiro de esquina que la zaga neozelandesa no logró despejar con efectividad, Farmer demostró su olfato ofensivo al aparecer en el área chica y conectar de derecha para mandar el balón al fondo de la red. Este tanto no solo aseguró el marcador, sino que significó el primer gol de Aaliyah Farmer con la Selección Mayor de México.

Bajo la dirección técnica de Pedro López, el Tri Femenil exhibió un amplio dominio, especialmente durante la primera mitad. Jugadoras clave como Lizbeth Ovalle y Myra Delgadillo generaron constante peligro por las bandas, ayudando al equipo a adueñarse del mediocampo y a controlar los tiempos del juego. A pesar del dominio, la falta de precisión en el último toque impidió que las mexicanas ampliaran la ventaja, siendo el tiro al travesaño de Ovalle sobre el final del partido la ocasión más cercana al segundo gol.

En el complemento, Nueva Zelanda ajustó líneas y buscó el empate con disparos de media distancia. Sin embargo, la portera Esthefanny Barreras se mostró sólida, destacando una atajada crucial al minuto 63 que neutralizó un intento de Kelli Brown.

El encuentro dejó buenas impresiones en el funcionamiento del conjunto nacional, destacando un notable orden defensivo, equilibrio en la recuperación y una mejor conexión entre el mediocampo y el ataque. La gestión de Pedro López sigue enfocada en la rotación de piezas y la ampliación de la base de jugadoras de cara a futuros compromisos internacionales.

Para Aaliyah Farmer, de ascendencia estadounidense-mexicana, la anotación consolida el momento más sólido de su carrera desde su llegada a Tigres Femenil en el Clausura 2025. Su potencia física y lectura táctica la perfilan como una promesa consistente en el nuevo ciclo de la Selección Mexicana Femenil.

La serie entre ambas selecciones culminará este domingo 26 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde el equipo mexicano buscará cerrar con dos victorias.