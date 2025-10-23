Lionel Messi extiende contrato con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter de Miami, por lo que el argentino estará en activo durante el Mundial 2026.

"Leo Messi seguirá siendo jugador de MLS con el Inter Miami", escribió la cuenta oficial de la competición en la red social X, sin ofrecer más detalles.

El contrato actual de Messi, de 38 años, con el Inter finaliza el próximo diciembre y será renovado hasta finales de la temporada 2028, sin opción de extensión, dijo una fuente cercana a las negociaciones.

El acuerdo entre ambas partes para la renovación ya había sido confirmado por una fuente próxima al acuerdo el pasado 17 de septiembre.

De cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.

Messi, que había avanzado que el Inter sería su último club, ha manejado sus tiempos con precaución y por ahora no ha confirmado públicamente su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá la corona.