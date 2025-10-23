El América busca el primer lugar en la tabla con motivación de André Jardine

"Hacer por merecer" es la frase que André Jardine les ha repetido a sus jugadores en la recta final del torneo regular. La idea es que el América termine en el primer sitio de la tabla y para eso, deberán vencer este fin de semana al Mazatlán, uno de sus últimos tres compromisos.

Para el canterano de las Águilas, Miguel Vázquez, aquella frase ha retumbado en la institución y los ha hecho ambicionar aún más pese a las lesiones y los tambaleos que han tenido en las últimas semanas.

"América siempre va a buscar lo mejor, y lo mejor es ser primer lugar. Sabemos que cerrar en casa siempre será importante para estar con nuestra afición. Debemos recuperar a los que están lesionados lo más pronto posible", señaló previo al duelo contra el Mazatlán.

En el América, la derrota ante el Cruz Azul fue uno de sus mejores aprendizajes. Y aunque la herida no ha sanado, son conscientes de que nuevamente se verán durante las instancias decisivas del torneo.

"Así como las victorias, las derrotas te dejan mucho, te enseñan al final. Tenemos muchos puntos a mejorar y sabemos que a Cruz Azul nos lo enfrentaremos en instancias finales, habrá que trabajar más y estudiar más las variantes", mencionó.

A sus 21 años, Miguel Vázquez no ha perdido la confianza de poder ganarse la titularidad con el equipo de sus amores. Gracias al apoyo de Jardine, sabe que el trabajo y disciplina lo irán acercando a cumplir con sus objetivos.

"El cuerpo técnico siempre me hizo saber que en cualquier momento iba a tener la oportunidad. Desde que me tocó subir a primera división se me hizo saber que era uno más del grupo, nunca se me trató como un joven que venía de fuerzas básicas. André Jardine está al pendiente de todos nosotros y se acerca a hablar con todos y darnos confianza, nos habla de las oportunidades porque en un club como el América, las oportunidades pueden llegar a ser escasas por el plantel que tenemos, que es el mejor de México".