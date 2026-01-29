Ariel Flores recibe reconocimiento en premiación de FEMEBE 2025

En el marco de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la FEMEBE, el organismo hizo entrega de los reconocimientos a los equipos campeones, jugadores y directivos destacados del año 2025.

Uno de los personajes más aplaudidos en la ceremonia de premiación fue Ariel Flores López, presidente de la Asociación de Béisbol de Aficionados de Coahuila, quien fue reconocido como directivo del año. También destacaron los reconocimientos para las selecciones 9-10 años y 11-12 de Coahuila, los cuales se proclamaron campeones nacionales.

Por su parte, el seleccionado de Nuevo León de categoría 60 años y más también recibió su título de campeón, luego de coronarse en el certamen nacional que se celebró en esta ciudad en noviembre del año pasado.

Uno de los principales reconocimientos se lo adjudicó la Asociación de Baja California, que fue condecorado como Estado Campeón Nacional del 2025.

A su vez, Ezequiel Buenrostro Avila fue designado manager femenil del año, mientras que Gastón Gaxiola Mendoza y José Armenta Moncayo compartieron el título de Jugador infantil del año, en tanto que Patricia Murillo Mendoza fue Jugadora infantil del año, y Samanta Benítez Virgen fue condecorada como Jugadora mayor del año.

La FEMEBE hizo entrega de un reconocimiento especial al alcalde Carlos Villarreal Pérez por el apoyo que éste ha brindado al béisbol durante su gestión, mientras que el munícipe le correspondió a la directiva del organismo con el mismo detalle.