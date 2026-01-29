Rodrigo Aguirre se une a Tigres: América prepara fichaje

Rodrigo Aguirre volverá a la Sultana del Norte, pero no con el Monterrey. Los Tigres le abrirán las puertas al "Búfalo" para convertirlo en su fichaje y de esa manera facilitarle al América la contratación de un refuerzo extranjero más en el Clausura 2026.

En Coapa sonríen. Las Águilas podrán liberar la plaza de jugador No Formado en México (NFM) y tenerla lista para su refuerzo estelar de la campaña, el media punta brasileño Raphael Veiga, procedente del Palmeiras.

A temprana hora de este jueves, América y el entorno de Veiga cerraron el acuerdo, para que el brasileño de 30 años se vista de americanista en calidad de préstamo, pero con cláusula de compra obligatoria.

La problemática de las Águilas es la saturación de NFM. Cabe destacar que antes del inicio del torneo se dejó sin registro al defensa chileno Igor Lichnovsky, quien se mantiene entrenando en el club mientras negocia la rescisión de contrato.

Aunque el también chileno Víctor Dávila perfilaba a salir, luego del acercamiento del Colo-Colo de su país, las negociaciones se estancaron por el alto rango salarial del delantero.

Otros delanteros también eran sondeados; sin embargo, los Tigres aparecieron con una oferta por el "Búfalo" Aguirre, que las Águilas de inmediato valoraron de manera positiva, de acuerdo con John Sutcliffe en ESPN.

En su andar en la Liga MX, Rodrigo Aguirre ha portado el escudo del Necaxa (2020-2022) y del Monterrey (2022-2024). Pero fue con las Águilas del América que logró un par de títulos, el que significó el tricampeonato (Apertura 2024) y una Copa de Campeones MX 2023-2024.

Con Aguirre, el técnico subcampeón Guido Pizarro está cerca de completar su cuota de nueve futbolistas No Formados en México, con los argentinos Nahuel Guzmán (portero), Juan Brunetta, Ángel Correa y Nicolás Ibáñez; los brasileños Joaquim Pereira y Romulo Zanré, el uruguayo Fernando Gorriarán y el francés André-pierre Gignac.