Julián Araujo se incorpora al Celtic Glasgow para el Playoff de Europa League

El panorama internacional para los mexicanos en el viejo continente se aclaró de forma positiva. El Celtic Glasgow selló su boleto al Playoff de la Europa League 2025-26 tras derrotar con autoridad al Utrecht de los Países Bajos con un marcador de 4-2. Este resultado no solo mantiene vivo el sueño continental del club escocés, sino que desbloquea la oportunidad esperada para el lateral mexicano Julián Araujo, quien finalmente podrá tener minutos en la competición de la UEFA.

Desde su llegada a Escocia, el exjugador del Barcelona y Las Palmas vivió una etapa de frustración en el plano europeo. Debido a que su transferencia y el cierre de registros no coincidieron, el defensor no participó en la Fase de Liga. Sin embargo, el éxito colectivo de sus compañeros le abrió la puerta para ser protagonista en las instancias definitivas que arrancan en febrero.

La ausencia de Julián Araujo en las canchas europeas durante los últimos meses tuvo una explicación administrativa y no deportiva. De acuerdo con la normativa de la UEFA para la temporada actual, los clubes tuvieron como fecha límite el 2 de septiembre para entregar las listas oficiales de sus plantillas. El mercado de fichajes y los tiempos de inscripción jugaron en contra del seleccionado nacional, impidiendo que el Celtic lo diera de alta para la primera etapa del certamen.

Esta regla es inflexible y prohíbe sumar nuevos futbolistas una vez cerrado el periodo de septiembre. Por tal motivo, el lateral derecho se vio obligado a ver los partidos desde la tribuna o limitarse a los torneos locales en Escocia mientras esperaba su turno. La buena noticia es que el calendario reglamentario marca el 5 de febrero de 2026 como la fecha clave. Ese día se abre el periodo extraordinario donde los equipos realizan hasta tres modificaciones en sus listas, y el club de Glasgow ya confirmó que incluirá a Araujo para enfrentar el Playoff.

El camino hacia los Octavos de Final no será sencillo. El Celtic finalizó la Fase de Liga en la vigesimoprimera posición de la tabla general tras acumular 11 puntos en las ocho jornadas disputadas. Debido a este lugar en la clasificación, el equipo de Julián Araujo entrará al sorteo que se realizará el próximo viernes 30 de enero a las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Los posibles rivales para la escuadra escocesa ya están definidos por el criterio del sorteo. El Celtic enfrentará en el Playoff al Midtjylland de Dinamarca (tercer clasificado) o al Real Betis de España (cuarto clasificado). Cualquiera de las dos opciones representa un reto mayúsculo para el conjunto católico, pero ahora contará con la solvencia defensiva del mexicano para buscar el pase a la siguiente ronda del segundo torneo más importante del fútbol europeo.