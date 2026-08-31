Hormiga González roza el gol en su debut europeo, pero el travesaño le niega el festejo

Armando ´Hormiga´ González vivió este domingo 30 de agosto sus primeros minutos en el futbol europeo con el Olympiacos, que consiguió imponerse 1-0 como visitante frente al Asteras Tripolis en la Liga de Grecia.

El delantero mexicano, exjugador de Chivas, comenzó el encuentro en el banquillo, pero recibió la oportunidad de José Luis Mendilibar en el segundo tiempo. Al minuto 69, el técnico español ordenó su ingreso en sustitución de Joel Roca.

Durante su participación, González mostró movilidad en el ataque y buscó incomodar a los defensores con presión constante. Sin embargo, sus compañeros tuvieron dificultades para encontrarlo en los últimos metros del campo.

El mexicano tuvo una primera aproximación importante cerca del minuto 80, cuando intentó llegar al balón dentro del área, aunque un defensor realizó un buen cruce y evitó que pudiera rematar.

Cinco minutos después, González volvió a aparecer. Tras controlar el esférico y avanzar hacia la portería, se enfrentó a la marca de un defensa y terminó sacando un disparo poco sólido que terminó en las manos del guardameta del Asteras Tripolis.

La oportunidad más clara llegó durante el tiempo añadido. El atacante recibió el balón prácticamente sin oposición y, con el arco a su disposición, buscó definir, pero su remate terminó estrellándose en el travesaño. De esta manera, el mexicano estuvo muy cerca de estrenarse como goleador del Olympiacos en su primer partido en Europa.

En el encuentro también participó otro futbolista mexicano. Jordan Silva disputó los 90 minutos como titular con el Asteras Tripolis, aunque no pudo evitar que su equipo terminara cayendo ante el Olympiacos.

Más allá de la acción dentro del terreno de juego, González también protagonizó un momento cercano con aficionados antes del partido. Al bajar del autobús que trasladó al Olympiacos al estadio, cuatro niños se acercaron para solicitarle autógrafos y fotografías.

El delantero atendió a los pequeños antes de dirigirse hacia el túnel de acceso al inmueble para comenzar con el calentamiento. Otras personas también lo saludaron en ese momento, aunque el jugador continuó posteriormente con su preparación para el encuentro.

Así comenzó la aventura europea de Armando ´Hormiga´ González: con sus primeros minutos en Grecia y una oportunidad en el último tramo del partido que estuvo a centímetros de convertirse en su primer gol con el Olympiacos.