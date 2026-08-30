Queens gana 7-6 a Bravas de Sabinas: Yudith Padilla brilla

Yudith Padilla cruzó el plato con la carrera de la diferencia en la parte alta de la sexta entrada y le dio a Queens una sufrida victoria por pizarra de 7 carreras a 6 sobre Bravas de Sabinas, en duelo correspondiente a la categoría "A" de la Liga Municipal de Softbol Femenil, celebrado ayer en el diamante de la Unidad Deportiva.

El equipo de Bravas tomó la delantera en el fondo de la segunda entrada con solitaria anotación de Keila Salazar, pero Queens respondió en la apertura del tercer rollo con un racimo de 3 carreras, a cargo de Ximena Hernández, Belinda Ramos y María Gallegos, para darle momentáneamente la vuelta a la pizarra.

El conjunto de Sabinas retomó la ventaja en el cierre de la tercera tanda con anotaciones de Sally Contreras, Estefanía Santos y Brenda Sepúlveda; sin embargo, las reinas reaccionaron en el quinto capítulo con otra tercia de rayitas, las cuales fueron pintadas por Alison Hernández, María Gallegos y Alissa Rodríguez, para adelantarse 6-4, aunque Bravas volvió a empatar el encuentro con timbres de Marlene Pérez y Brenda Sepúlveda, en el fondo de la sexta tanda.

Con los cartones nivelados, Yudith Padilla abrió la sexta entrada conectando doblete y posteriormente cruzó el plato con la carrera que definió el triunfo, impulsada por un sencillo productor de Kelly Méndez.

En el círculo de pitcheo, la relevista Ximena Hernández se acreditó el triunfo tras trabajar una entrada y dos tercios, tomando el relevo de la abridora Alison Hernández en la quinta tanda, mientras que Aylin Cibrián cargó con la derrota tras lanzar toda la ruta.