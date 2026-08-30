América vence a Puebla 2-0: Almada mantiene el liderato en la Liga MX

El América sigue sin conocer la derrota en el torneo Apertura 2026. Incluso, con plantel alterno le hizo entender a la Liga MX que no soltará el liderato tras imponerse al Puebla (2-0), en el Estadio Banorte.

Y no hubo displicencias por Guillermo Almada. Pese al inicio con jugadores que suelen ser suplentes, el técnico de las Águilas mantuvo su enérgico modo de dirigir, con gritos y atento a cada fase del partido. Su ojo clínico estuvo más activo, para hacer cumplir el plan de juego, con la prioridad de no desgastar en demasía a los estelares rumbo a las semifinales de la Leagues Cup.

Todo estuvo fríamente calculado por Almada. Desde la portería con Fernando Tapia, impecable en su labor, lo mismo que su línea defensiva al frustrar cada bombardeo desde los costados, por lo que obligó al Puebla a constantes disparos frontales.

Pero al América alterno le cuestan los contragolpes. Dejaron ir por lo menos tres ocasiones de gol, por malas decisiones en la finalización y los encares individuales con centrales y la puntería.

Pero a balón parado el América encontró la vía para hacerle daño a la visita. Al minuto 24, Alexis Gutiérrez estrelló un tiro libre en la barrera. Pero en el rebote apareció Ícaro con un disparo desde fuera del área.

Explotó de alegría el Banorte y el mediocampista brasileño se desquitó alegre al patear el banderín de tiro de esquina. A su manera, su primer gol en la Primera División.

Cerca estuvo Alejandro Cárdenas del segundo tanto. El juvenil americanista remató de cabeza, pero el guardameta Ricardo Gutiérrez rechazó con un manotazo dramático, porque el balón rebotó en el poste izquierdo.

Para la segunda parte, Gerardo Espinoza modificó con Sergio Sanabria, quien entró en lugar de Alonso Ramírez en la contención; después echó mano de Omar Moreno y José Pachuca para contar con piernas frescas. Por momentos La Franja dio destellos que exigieron al meta Fernando Tapia, a la vez que el técnico Almada desobedecía al salirse de su área, para seguir con preocupación las jugadas contra su portería.

Ajustó el técnico americanista, con el ingreso de Brian Rodríguez. Era la señal que necesitaba la afición para estar más tranquila, pero no por el resultado solamente, sino por la permanencia del volante charrúa (63´).

Y al 68´, lo que mejor sabe hacer el "Rayito", fulminar a los rivales y a las redes contrarias. Lo hizo de manera magistral, con un cambio de juego que bajó y que orientó hacia el área, donde los defensores le comieron el polvo.

La estrella uruguaya disparó bajo al costado izquierdo del meta poblano, para el 2-0. ¿Y cómo lo celebró? Con un baile y el botín izquierdo equilibrado sobre su cabeza. Una ofrenda para su público que agradece su luz y calidad.

Con su quinta victoria en el torneo, la tercera en el Estadio Banorte, el América vuela líder, con 16 unidades, mientras que el Puebla suma su segunda derrota (ambas de visita) y se queda con 10 puntos fuera del top-5.

El resultado refuerza la confianza en el proyecto de Almada con el América, luego de lograr la permanencia de los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, además del compromiso del 2 de septiembre en Los Ángeles, la semifinal de Leagues Cup contra Rayados de Monterrey.