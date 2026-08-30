Cruz Azul ficha a Alan Mozo: nuevo refuerzo para Apertura 2026

A dos días de finalizar el mercado de transferencias en la Liga MX, Cruz Azul tiene un nuevo jugador en sus filas para el Apertura 2026: Alan Mozo será el nuevo fichaje del campeón del fútbol mexicano.

Un movimiento totalmente sorpresivo en La Noria, ya que no se veía algo concreto en cuanto a refuerzos, aunque Joel Huiqui en algunas ocasiones dejó en claro que estaban explorando opciones para reforzar la lateral por derecha.

Hoy, ese refuerzo por fin se dio. Fuentes confirmaron a Excélsior que el Cruz Azul llegó a un acuerdo con Chivas por la transferencia de Alan Mozo.

El jugador mexicano estaba a préstamo en Pachuca; sin embargo, el Guadalajara era dueño de su carta y, tras una corta pero buena negociación, La Máquina cerró el acuerdo por el exPuma.

El Azul acordó una transferencia definitiva por el pase de Alan por una cifra aproximada de dos millones de dólares más variables. El lateral derecho firmará un contrato por 3 años con los celestes.

Inclusive, en el partido entre Pachuca vs Chivas, Mozo no saltó a la banca, precisamente porque se estaba finiquitando su pase con La Máquina.

Aunque Alan Mozo no viene siendo un jugador regular en Pachuca y mucho menos en Chivas, podría funcionar muy bien en Cruz Azul.

En reiteradas ocasiones, Huiqui había mencionado que necesitaban un lateral derecho nominal. Jeremy Márquez estaba jugando en esa posición y, aunque lo venía haciendo de buena manera, era claro que no era la solución.

Ahora, con la incorporación de Mozo, el Azul podrá tener un jugador en esa posición y volver a liberar a Márquez, que con la salida de Erik Lira a Europa seguramente será el titular en esa contención.

Se espera que Alan llegue mañana a la Ciudad de México para finiquitar su contrato y poder entrenar con el equipo para jugar la jornada 7, cuando Cruz Azul reciba en el Estadio Azteca a Santos Laguna.