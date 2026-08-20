Armando González explica por qué eligió Olympiacos: "Lo primordial es lo futbolístico"

Armando "Hormiga" González ya emprendió el viaje rumbo a Grecia para comenzar una nueva etapa de su carrera con Olympiacos. Luego de las negociaciones entre Chivas y el club griego, el delantero dejó Guadalajara durante la madrugada de este jueves 20 de agosto.

Antes de abordar el avión, el atacante fue abordado por medios de comunicación en el aeropuerto y habló sobre las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta del conjunto griego. González aseguró que el aspecto económico no fue el factor principal para tomar la decisión.

El futbolista explicó que su prioridad fue encontrar un proyecto que le permitiera continuar con su desarrollo y competir en escenarios importantes del futbol europeo. También destacó la relevancia de Olympiacos dentro de Grecia y su presencia habitual en torneos continentales.

¿Qué motivó a González a unirse a Olympiacos?

Para González, la posibilidad de disputar la UEFA Champions League o la UEFA Europa League representa uno de los principales atractivos de esta nueva etapa. El delantero, de 23 años, reconoció que desde pequeño ha seguido esas competencias y ahora espera tener la oportunidad de participar en ellas y marcar goles.

Su padre también destacó la importancia del salto a Europa. El padre de Armando González coincidió con los motivos expresados por su hijo. En una entrevista con el periodista Omar Villarreal, señaló que Olympiacos es un equipo importante que normalmente participa en la Champions League, por lo que jugar ahí representa una oportunidad para que el delantero tenga mayor exposición en el futbol europeo.

¿Cuáles son los objetivos de González en Europa?

El objetivo de González es utilizar esta experiencia como un paso hacia su aspiración de llegar a una de las cinco grandes ligas de Europa. Tanto el jugador como su entorno consideran que competir en Grecia puede acercarlo a ese propósito.

Los números de González con Chivas

La salida del Guadalajara pone fin a la primera etapa del delantero con el club. Durante 69 partidos oficiales, González registró 29 goles y cuatro asistencias, además de acumular 3 mil 731 minutos en el terreno de juego.

Su mejor rendimiento llegó durante la temporada 2025-2026, cuando consiguió 24 anotaciones en 35 encuentros de la Liga BBVA MX. Marcó 12 goles en el Apertura 2025 y otros 12 durante el Clausura 2026.

En el Apertura 2025 compartió el título de goleo con Paulinho y João Pedro. De sus 29 goles con Chivas, 27 fueron conseguidos en la Liga BBVA MX, mientras que los otros dos llegaron en la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup.

Ahora, González buscará llevar su capacidad goleadora al futbol europeo y cumplir uno de sus principales objetivos: marcar en las grandes competencias continentales.