Fútbol femenil se une en Coahuila para apoyar a Porfirio Valdés García

El futbol femenil de la región se unirá en una misma cancha y por una noble causa, con la realización de un triangular a beneficio de Porfirio Valdés García, quien continúa con su recuperación tras una cirugía de amputación del pie derecho.

La jornada está programada para el próximo sábado, a partir de las 9:30 a. m., en la cancha de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La invitación está dirigida a futbolistas de todas las edades que militen en las diferentes ligas locales, y principalmente a jugadoras y exjugadoras dirigidas por el reconocido entrenador. Para participar en esta actividad, se solicita una cooperación de 100 pesos por jugadora, recursos que serán destinados a contribuir con los gastos de recuperación y cuidados médicos de Valdés García.

Los entrenadores Jesús Ortegón, Jesús García y el propio profesor "Pilo" Valdés García estarán al frente de la dirección técnica de las tres escuadras que tomarán parte en el triangular. Como reconocimiento a su participación y solidaridad, las futbolistas recibirán un diploma de participación y agradecimiento por sumarse a esta causa en favor de uno de los principales impulsores del balompié femenil regional.

El profesor Porfirio Valdés es considerado un pionero del fútbol femenil en la región, con una amplia trayectoria y varias generaciones de futbolistas formadas bajo su enseñanza. Ahora, el llamado es para esas jugadoras y para la comunidad deportiva en general, con la expectativa de que respondan al silbatazo y acudan a apoyar a Valdés García durante esta complicada etapa.