Monclova busca frenar la violencia en fútbol con nuevas sanciones

Con suspensiones de hasta dos años, autoridades municipales y directivos de las ligas de fútbol buscan ponerle freno a la escalada de violencia registrada recientemente en las canchas de Monclova.

El Departamento de Deportes del municipio, dirigido por Daniel Morales, dio a conocer un resumen de sanciones deportivas para las ligas, torneos y eventos realizados en instalaciones municipales, las cuales serán aplicables a jugadores, padres de familia y porras.

Dentro del nuevo esquema disciplinario destaca el castigo máximo de hasta 104 semanas para quienes inicien una riña campal y agredan a directivos. También se contemplan suspensiones de hasta 52 semanas por agredir a árbitros, participar en riñas campales, que padres de familia ataquen al cuerpo arbitral, por agresiones entre jugadores y asistentes, así como por causar daños a las instalaciones deportivas.

En el rango de sanciones medias se establecieron suspensiones de hasta 26 semanas por intento de agresión a un árbitro, conducta antideportiva contra un rival o compañero, insultos o intento de agresión a directivos, además de asistir bajo la influencia de sustancias a los partidos. Entre los castigos menores, de hasta 13 semanas, figuran los aplicables a padres de familia que insulten al cuerpo arbitral, así como a quienes agredan o insulten a jugadores y asistentes, incluyendo este tipo de conductas durante partidos como visitantes.

Las nuevas medidas se sumarán a los castigos que ya contemplan los reglamentos de las diferentes ligas y fueron acordadas después de las reuniones entre autoridades municipales y directivos para atender los recientes incidentes violentos en partidos de fútbol local.

Con esto se busca reforzar el control disciplinario, proteger a todos los protagonistas del juego y recuperar el ambiente deportivo en las canchas, luego de que la violencia registrada en días pasados provocara la suspensión de actividades durante la semana pasada.