Vucetich toma el mando interino de Tigres; Torrado deja el club

Después de varias semanas en las que Tigres permaneció sin entrenador, la directiva finalmente encontró una solución temporal para el banquillo. Víctor Manuel Vucetich llegó a un acuerdo con el conjunto de la UANL y será el director técnico interino durante los siguientes dos encuentros del Apertura 2026.

La llegada del llamado "Rey Midas" también traerá cambios en la estructura deportiva del club. Gerardo Torrado dejará la institución, mientras que Vucetich ocupará posteriormente el cargo de director deportivo una vez concluida su etapa al frente del equipo.

La información fue dada a conocer durante la madrugada por Willie González, quien señaló que el acuerdo entre Vucetich y Tigres ya estaba cerrado y que el anuncio oficial se realizaría este jueves por la mañana.

El arribo del entrenador se concretó después de una reunión de más de tres horas con integrantes de la directiva. El encuentro tuvo lugar este miércoles en San Pedro Garza García y contó con la participación de Mauro Doehner, presidente del comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva, y Carlos Emilio González, presidente de Tigres.

Vucetich conoce el futbol regiomontano y ya tuvo dos etapas anteriores como entrenador de Tigres, correspondientes a las temporadas 1995-95 y 1999-00. Además, actualmente vive en la ciudad, situación que facilitó los contactos con la institución.

Gerardo Torrado queda fuera de Tigres

La salida de Gerardo Torrado también se concretó este miércoles. El exseleccionado mexicano salió molesto de las oficinas del club en el Estadio Universitario, luego de no ser incluido en la reunión en la que la directiva acordó la llegada de Vucetich.

De acuerdo con la información difundida, Torrado deja la dirección deportiva de Tigres, puesto que será asumido por Vucetich después de cumplir con su periodo como entrenador interino.

Así, la directiva felina resolvió de manera temporal la ausencia de técnico y, al mismo tiempo, realizó un cambio en la dirección deportiva: Vucetich llega al club y Torrado queda fuera.