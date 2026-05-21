Ángeles Frontera avanza a semifinales tras vencer a Deportivo Elite

Tras igualar 3-3 en tiempo reglamentario, la escuadra de Ángeles fue más contundente desde los once pasos y superó al Deportivo Elite por 6-5 para acceder a la siguiente etapa del Torneo de Copa, en la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

En duelo que se escenificó en la cancha del Polonia, el pasado fin de semana, la escuadra escarlata contó con anotaciones de José Galindo y Alejandro Trejo para ponerse al frente del tanteador; por el otro lado, Alejandro Rodríguez ingresó de cambio para rescatar al conjunto angelino, firmando un doblete que valió la igualada.

Tras el silbatazo final del árbitro Jesús Arizpe, el pase se sorteó desde el manchón de penalti. En esa instancia, los Ángeles mostraron mayor efectividad y definieron con un total de 6 aciertos, mientras que el Deportivo Elite contó con 5, quedándose con el pase a la ronda semifinal de la justa copera.

En uno de los partidos más reñidos de la eliminatoria en la categoría Especial, el Real Independencia reservó un lugar en la semifinal del Torneo de Copa tras imponerse ante Buitres por la mínima diferencia de 3 goles contra 2. Héctor Morado, Moisés Domínguez y Eduardo Rodríguez firmaron las anotaciones que le valieron el triunfo al conjunto independentista, para avanzar a la antesala de la final; por su parte, Cristian y César Rodríguez anotaron para acercar a los emplumados y hacer más decorosa su despedida del certamen copero.