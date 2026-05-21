Eduardo Tovar anota dos goles y guía al Independiente de Monclova a victoria

Eduardo Tovar saltó a la cancha con la mecha encendida y firmó un par de dianas en la primera mitad para guiar al Independiente de Monclova a una victoria por marcador de 4-0 sobre Tigres del Pueblo, en cotejo que sostuvieron en la fecha 13 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

Tovar dio la primera muestra de su contundencia a los 2 minutos de juego, anotando para darle una ventaja tempranera al cuadro independentista; posteriormente apareció al 32´ para firmar un 2-0 que reflejó la clara superioridad impuesta sobre la oncena felina.

Para el complemento, Ramón Silva puso los cartones 3-0 con una soberbia definición al 63´, mientras que Mauricio Cantú le puso el remache al triunfo con un tanto al 71´. Con la victoria, el Independiente tomó el tercer puesto de la tabla con 24 puntos, mientras que Tigres se quedó con 12 unidades.

La escuadra de San Buena hizo valer la localía al vencer a Legionarios Hipódromo por clara diferencia de 2 goles contra 0, en otro cotejo que formó parte de la cartelera del pasado miércoles. César Castellanos estrenó el marcador con un tanto al minuto 10, mientras que al 12´, Fernando Boone contribuyó con la segunda y definitiva anotación para el triunfo sambonense.

El equipo de Miravalle sufrió ante un aguerrido equipo de Aguirre Auto Líneas, con el que negoció un empate a 2 goles en la cancha de la colonia Azteca. Raymundo Rodríguez y Sergio Arturo García firmaron las anotaciones de la "Mira", mientras que Eduardo Akessler y José Martínez respondieron por los transportistas para sellar la igualada definitiva.