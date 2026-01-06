Santos Laguna refuerza su plantilla con Carlos Gruezo y otros jugadores

Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que solo Venezuela puede decidir sobre su futuro, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

El pasado 3 de enero, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, fue sustraído por fuerzas militares que lo sacaron de su residencia para llevarlo ante una Corte de Nueva York acusado de delitos relacionados con narcoterrorismo.

Ahora distintos países han mostrado su preocupación por este escenario internacional, así como las respuestas del Gobierno de Donald Trump sobre la situación de Venezuela.

La llegada de Carlos Gruezo a Santos Laguna

La zona media fue uno de los focos principales del mercado para los Guerreros. Carlos Gruezo se incorpora como un elemento de contención con trayectoria internacional. El mediocampista ecuatoriano llega después de varios años en la MLS y con un historial constante en su selección nacional. Su perfil está asociado al trabajo de recuperación, al orden táctico y a la primera salida del equipo, aspectos que Santos no logró consolidar de forma regular en el certamen pasado.

Ezequiel Bullaude y su rol en el equipo

Junto a él aparece Ezequiel Bullaude, una de las incorporaciones que apunta a resolver la falta de conexión entre el medio campo y el ataque. El futbolista argentino, con pasos por Godoy Cruz, Feyenoord y Boca Juniors, vuelve al continente con la misión de aportar claridad en los últimos metros. En el esquema lagunero, su rol será el de enlace, con libertad para llegar al área y participar en la generación de juego, una carencia evidente en el último torneo.

Lucas Di Yorio, un regreso esperado

En ofensiva, Santos apostó por un nombre conocido en la Liga MX. Lucas Di Yorio regresa al fútbol mexicano tras su paso por León y Pachuca. El delantero se suma como referencia en el área, con un estilo basado en el juego físico y la definición cercana al arco. La directiva confía en que su presencia permita capitalizar mejor los centros y las acciones generadas por las bandas, una constante del sistema del equipo.