Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, atrae el interés del Arsenal

Los rumores en torno al siguiente club de Gilberto Mora siguen creciendo y ahora se han intensificado después de que un club histórico de Inglaterra supuestamente ya habría presentado una oferta por él.

Según información del medio británico The Mirror, el Arsenal habría presentado una oferta inicial por el mediocampista ofensivo de los Xolos.

El conjunto londinense busca asegurar a ´Morita´ (quien acaba de cumplir 18 años y, por tanto, ya puede ser fichado fuera de México) y adelantarse a sus rivales de la Premier League, especialmente el Liverpool, que en las últimas semanas había emergido como uno de los principales candidatos por su firma.

El plan del Arsenal, según reportes y declaraciones de figuras del entorno mexicano como el exinternacional Claudio Suárez, consistiría en ficharlo y cederlo de inmediato. Dado que el mediocampo de Mikel Arteta ya cuenta con jugadores consolidados como Martin Ødegaard y Declan Rice, el club entiende que Mora difícilmente tendría minutos de titularidad inmediata.

La estrategia sería incorporarlo a la plantilla, garantizar su futuro a largo plazo en el proyecto de los Gunners y enviarlo a préstamo a un club donde pueda adaptarse al ritmo europeo.

De esta forma, el Arsenal no solo intentaría ganarle la carrera a Liverpool y a otros equipos ingleses, sino también a grandes de Europa como el Bayern Múnich, que también han mostrado interés.

A pesar de que su representante, Rafaela Pimenta, ha confirmado en varias ocasiones que aún no existe una oferta formal cerrada ni un acuerdo firmado por Gilberto Mora, el nombre del mexicano ha sido vinculado de forma constante con varios clubes de la Premier League.

Entre ellos destacan especialmente el Liverpool, que ha sido el más insistente en los reportes, además del propio Arsenal, el Manchester City, el Chelsea y el Manchester United. Con tantos equipos de Inglaterra siguiéndolo de cerca y con el perfil que ha demostrado tanto en la Liga MX como con la selección mexicana, no resultaría ninguna sorpresa que su futuro a corto o mediano plazo termine en la Premier League.