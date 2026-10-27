Coyotes Borja vence a Real Lauritos: 2-0 en Frontera

El equipo de Coyotes Borja supo adaptarse a las condiciones del partido tras quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Arnoldo Torres y terminó sacando una valiosa victoria por marcador de 2-0 sobre Real Lauritos, en la categoría Primera de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El pasado domingo, en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, los Coyotes salieron de la cancha Lorenzo Mendoza con los puntos en la bolsa, luego de resolver un compromiso que se complicó tras la expulsión. Con un hombre menos, el equipo tuvo que redoblar esfuerzos para mantener el control del tanteador.

Josimar García se encargó de firmar el gol de la quiniela; posteriormente, Alex Rodríguez apareció para marcar el segundo tanto que terminó por definir el encuentro frente a un Real Lauritos que supo aprovechar su superioridad numérica.

Gerald González firmó un hat-trick para liderar la exhibición ofensiva con la que Cruz Azul venció al Deportivo Koba por goleada de 7-4, en otro partido de la categoría Primera.

La cuota de González fue complementada con dobletes de Ezequiel Ruiz y Mauro Hernández para redondear la ventaja cruzazulina, mientras que el Deportivo contó con goles de Ángel Martínez y Luis González, así como un doblete de Adrián García para el descuento.