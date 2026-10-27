Triunfo de Linces: Karla Salais destaca en la Liga Municipal de Softbol

Karla Salais brilló por partida doble al lanzar siete sólidas entradas y, en la caja de bateo, remolcar un par de carreras para encaminar a Linces a un triunfo de 7-4 sobre Queens, en encuentro que sostuvieron durante la novena serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las reinas tomaron la ventaja en la apertura del primer episodio con anotación de Paola Mata, pero Linces reaccionó de inmediato y, en el cierre del mismo capítulo, le dio la vuelta al score con timbres de Enid Díaz y Bárbara Rivero. Para la tercera tanda, Barboza sumó una rayita a la cuenta de Queens y emparejó los cartones; sin embargo, el ataque felino detonó en la parte baja con un par de carreras impulsadas por Ruby Sandoval para colocarse arriba 4-2.

Linces amplió su ventaja en el quinto rollo cuando Jennifer Peña pisó el pentágono para poner la pizarra 5-2. Queens no bajó los brazos y apretó el encuentro en la apertura de la sexta tanda con timbres de Narda Rivas y Anya Álvarez, que acercaron a las monarcas a una carrera de distancia.

Pero el encuentro fue sentenciado en el fondo del sexto rollo, con un imparable de Karla Salais que envió al home plate a Itzel y Saidy Flores para sellar el definitivo 7-4.

En el círculo de pitcheo del campo de la Unidad Deportiva, Salais se acreditó la victoria tras lanzar siete entradas completas, superando en el duelo de pitcheo a Narda Rivas. Con el bat, Itzel Flores encabezó el ataque de Linces al conectar de 2-2, mientras que Salais y Ruby Sandoval terminaron de 3-1, ambas con par de carreras producidas.