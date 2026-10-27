Piratas y Ángeles empatan serie en Liga de Béisbol Prendamos Monclova

Los equipos de Piratas y Ángeles definirán el pase a la semifinal de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova" en un tercer y decisivo encuentro, tras dividir honores en el doble cartel que disputaron el pasado domingo en el Deportivo AHMSA.

En el primer encuentro de playoffs, los filibusteros tomaron la iniciativa con una abultada victoria de 14 carreras por 6. Edgar García pegó jonrón para liderar un rally de cuatro en la segunda tanda, mientras que en la cuarta, Piratas fabricó ocho rayitas más para perfilarse al triunfo.

Sobre la lomita, Ángel Morales se mantuvo siete innings para acreditarse el acierto, mientras que Eduardo Macías bateó de 5-3 y Edgar García se fue de 3-2, comandando el ataque de Piratas; por el bando contrario, Roberto Poot se llevó la derrota.

Para el segundo encuentro, la artillería angelina respondió con un rally de cuatro carreras en la cuarta entrada para labrar un triunfo de 8-6, con el cual emparejó la serie. Uriel Rábago estrenó el score con anotación en el fondo de la primera tanda, Ghandi Estradas sumó una rayita más en la segunda, mientras que César Castillo y Jesús Oviedo timbraron en el tercer rollo para darle a Ángeles una ventaja de 4-0, la cual finalmente fue complementada con otras cuatro rayitas en la cuarta entrada.

Piratas tuvo su mejor momento en el quinto capítulo, cuando Antonio Ramos y Armando Lucio conectaron jonrones consecutivos para elaborar una triple producción. Por su parte, el pitcher Omar Gutiérrez fue el ganador y perdió Cristian Rey.

Ambos equipos se preparan para un tercer y decisivo encuentro que definirá el pase a semifinales. La serie está empatada y la emoción está en su punto más alto, con los aficionados ansiosos por ver quién avanzará en esta emocionante Liga de Béisbol Prendamos Monclova.