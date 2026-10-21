Arsenal empata 2-2 ante Bayern Múnich en Champions League

El Arsenal rescató un empate 2-2 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, durante la tercera jornada de la UEFA Champions League. Declan Rice marcó al minuto 82 para evitar la derrota del conjunto inglés, que había tomado la ventaja en el primer tiempo, pero terminó por debajo en el marcador tras un penal convertido por Harry Kane.

El resultado prolongó la racha de dos empates consecutivos del Bayern en la competición continental. El equipo alemán volvió a dejar escapar la posibilidad de quedarse con la victoria en los minutos finales, después de igualar 3-3 ante el Viking Stavanger de Noruega en la jornada anterior.

El encuentro comenzó favorable para el Arsenal, que encontró la ventaja al minuto 25 por conducto de Eberechi Eze. El atacante ingresó al partido apenas al minuto 9, después de que Bukayo Saka tuvo que abandonar el campo por lesión, y terminó por abrir el marcador para los visitantes.

La respuesta del Bayern llegó diez minutos después. Alphonso Davies aprovechó un mano a mano frente al portero David Raya para marcar el empate y devolver la igualdad al marcador. El conjunto alemán consiguió así reaccionar antes del descanso y mantuvo el partido abierto para la segunda mitad.

Al minuto 61, Harry Kane puso en ventaja al equipo dirigido por Vincent Kompany desde el punto penal. Con el 2-1, el Bayern parecía encaminarse a una victoria en casa, pero el Arsenal encontró una última oportunidad para cambiar el desenlace del encuentro.

La jugada decisiva llegó al 82, cuando una triangulación entre los atacantes del conjunto inglés permitió que Declan Rice recibiera el balón y disparara hacia el segundo palo. El mediocampista venció a Manuel Neuer y estableció el empate, con el que los visitantes consiguieron llevarse un punto de su visita a Alemania.

Tras las primeras tres jornadas de la Champions League, el Arsenal ocupa la séptima posición de la clasificación general, mientras que el Bayern Múnich se encuentra en el decimocuarto lugar.

La ubicación adquiere importancia por el formato de la competición: los 24 mejores equipos avanzan a la siguiente ronda, pero únicamente los ocho primeros evitan disputar el playoff. Los clubes situados entre las posiciones nueve y 24 deben jugar esa eliminatoria para continuar su camino en el torneo.

Con el empate en el Allianz Arena, el Arsenal permanece dentro del grupo que accedería directamente a la siguiente fase, mientras que el Bayern tendría que disputar el playoff si la clasificación se mantuviera sin cambios. Ambos equipos buscarán mejorar su posición en las jornadas restantes.